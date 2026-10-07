Servizio di assistenza domiciliare per anziani e adulti inabili, il Comune deve consegnare i verbali alla Kcs

Il Tar Toscana ha dato ragione alle richieste dell’azienda non aggiudicataria: la conoscenza degli atti è essenziale per verificare regolarità

La prima sezione del Tar Toscana ha dato ragione al ricorso presentato da Kcs Caregiver Cooperativa Sociale, ordinando al Comune di Lucca di consegnare i verbali di gara e i documenti di congruità relativi alla procedura per l’affidamento del servizio di assistenza domiciliare a favore di anziani e adulti inabili.

La vicenda prende le mosse dalla gara indetta dall’amministrazione comunale nel novembre 2025 per la gestione delle cure domiciliari e aggiudicata alla Progetto Persona Cooperativa Sociale Onlus. Classificatesi al secondo posto, la Kcs Caregiver aveva chiesto di accedere a tutta la documentazione di gara. Tuttavia, il Comune di Lucca aveva osteso l’offerta tecnica dell’aggiudicataria con ampi omissis e non aveva fornito né i verbali delle sedute riservate della commissione né i dettagli sulla verifica dell’anomalia dell’offerta redatti dal responsabile unico del procedimento (Rup). Se con una precedente decisione di giugno il Tar aveva ritenuto tempestivamente non impugnabile l’oscuramento delle parti segrete dell’offerta tecnica, ha proseguito il giudizio sul resto dei documenti ai sensi dell’articolo 116 del codice del processo amministrativo.

Nella sentenza pubblicata il 6 ottobre (estensore Pierpaolo Grauso, presidente Silvia La Guardia), i giudici fiorentini hanno accolto le richieste della cooperativa seconda classificata. Il Tar ha stabilito che la stazione appaltante ha violato l’obbligo di legge previsto dal codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 36/2023), il quale impone la massima trasparenza e la condivisione dei verbali di gara tra i primi cinque concorrenti. Il Comune non può infatti negare l’accesso ai verbali ipotizzando che contengano riferimenti alle offerte tecniche, poiché la conoscenza degli atti di verbalizzazione è essenziale per verificare la regolarità delle valutazioni dei commissari.

Il tribunale ha quindi fissato un termine tassativo di 10 iorni entro cui il Comune di Lucca dovrà esibire a Kcs Caregiver la copia integrale dei verbali delle sedute riservate, il giudizio del Rup sulla congruità dell’offerta vincente e tutta la relativa documentazione di supporto.