L'incidente|
Cronaca/
Si schianta contro un albero all’alba sulla via per Camaiore: in ospedale
7 ottobre 2026 | 13:34
La donna una volta stabilizzata dai sanitari a bordo di un’ambulanza della Misericordia di Lucca è stata condotta in giallo al San Luca
Incidente dalle cause tutte da stabilire questa mattina (7 ottobre) intorno alle 5,30 sulla via per Camaiore dopo la frazione di Monsagrati.
Alcuni automobilisti di passaggio hanno dato l’allarme al 112 e sul posto è arrivata un’ambulanza della Misericordia di Lucca con i carabinieri del nucleo radiomobile.
La donna una volta stabilizzata sul posto è stata trasportata in codice giallo al pronto soccorso del San Luca per accertamenti.