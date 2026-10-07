Troppo tardi per richiedere il diritto di agenzia sulla villa venduta a milioni di euro: salta la provvigione

Due professionisti si erano rivolti al tribunale di Pisa per vedersi riconoscere il diritto su una compravendita a Forte dei Marmi: ma i termini erano scaduti

È finita davanti al tribunale di Pisa la causa sul diritto alla provvigione per la mediazione immobiliare legata alla vendita di una prestigiosa villa a Forte dei Marmi. A pronunciarsi è stata la giudice monocratica Teresa Guerrieri.

La vicenda affonda le radici nel 2017, quando la proprietaria dell’immobile aveva conferito incarico di vendita a un’agenzia immobiliare locale, la quale nel 2018 aveva poi avviato una collaborazione con un secondo intermediario per aumentare la visibilità dell’annuncio sui portali di settore.

Nel settembre del 2018, una potenziale acquirente aveva contattato le agenzie mostrando interesse per l’acquisto della villa, offerta al prezzo di 4 milioni di euro trattabili. Tuttavia, al momento del sopralluogo fissato per il mese di ottobre, si era verificata una sovrapposizione con un’altra agenzia immobiliare e i contatti diretti si erano interrotti. Successivamente, nel febbraio del 2019, la proprietaria aveva concluso la vendita della villa direttamente con la medesima acquirente per un importo di 3,65 milioni di euro, versando una provvigione di oltre 42mila euro unicamente alla terza agenzia subentrata.

A fronte del mancato riconoscimento del proprio compenso, le due agenzie escluse avevano avviato una vertenza legale. Dopo un primo giudizio dinanzi al tribunale di Lucca — conclusosi nel luglio 2023 con la condanna dell’acquirente ma con la dichiarazione di incompetenza territoriale in merito alla posizione della venditrice —, le intermediarie avevano poi citato la proprietaria davanti al tribunale di Pisa, richiedendo il pagamento di 73mila euro a titolo di provvigione (pari al 2% del prezzo di vendita).

Con la sentenza depositata al termine dell’udienza del 24 settembre il tribunale di Pisa ha respinto integralmente la domanda delle due agenzie per intervenuta prescrizione del diritto. La dottoressa Guerrieri ha evidenziato che la domanda nei confronti della venditrice non era stata riassunta a Pisa entro il termine perentorio di tre mesi dalla decisione di Lucca (ai sensi dell’articolo 50 del codice di procedura civile), determinando così l’estinzione del precedente processo.