Alessandro non ce l’ha fatta: morto l’imprenditore travolto da un’auto sulla via per Camaiore

Non ce l’ha fatta Alessandro Del Debbio, l’imprenditore 41enne di Pieve Santo Stefano investito martedì mattina (6 ottobre( da un’auto mentre attraversava la via per Camaiore, all’altezza del bar di Ponte del Giglio, a Mutigliano.

L’uomo è morto nel tardo pomeriggio di ieri all’ospedale di Cisanello, dove era ricoverato in coma profondo da subito dopo l’incidente, dopo il tentativo di salvargli la vita prima al San Luca e poi nel nosocomio pisano. La situazione era apparsa subito gravissima, fino a che non si è capito che il coma era orma irreversibile, per i diversi traumi e per l’ematoma al cervello che non si riusciva in alcun modo a ridurre.

Alessandro, dipendente di una delle aziende di famiglia a Ponte all’Ania, nel comune di Barga, lascia il fratello Giovanni, che è stato per due giorni al suo capezzale e che già aveva capito che la situazione era disperata, e la mamma Tiziana, con la quale viveva a Pieve Santo Stefano. Amante dei motori, già volontario della Misericordia, aveva perso il padre quando aveva solo 18 anni per una grave malattia.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri di San Lorenzo a Vaccoli, intervenuti sul posto, mrtedì mattina, verso le 6,30, si era fermato al Bao Bar per la colazione. Uscendo dal locale per tornare alla sua auto, parcheggiata davanti al bar, è stato centrato da una vettura, guidata da una giovane, rimasta sotto choc, che lo ha sbalzato per alcuni metri sulla strada. La giovane, terrorizzata per l’accaduto, non si sarebbe accorta del pedone che attraversava su una strada ancora buia visto l’ora antemeridiana.

Si è subito fermata a prestare soccorso e ha chiamato il 118. Risultata negativa ai test su alcol e stupefacenti, sarà ora indagata, come atto dovuto, per omicidio stradale. Il 41enne, a terra privo di conoscenza, con il polso debole e in fin di vita, è stato soccorso e portato all’ospedale di Lucca per il trauma cranico e altre lesioni, poi trasferito in ambulanza a Cisanello. Non si è più ripreso dal coma ed è stato dichiarato morto nel tardo pomeriggio di ieri (7 ottobre)