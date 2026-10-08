Divieto di transito|
Cronaca/
Caduta massi sulla provinciale fra Tereglio e l’Orrido di Botri: chiusa la strada
8 ottobre 2026 | 15:39
Effetti del maltempo anche in Valle del Serchio. Per risolvere la situazione è annunciato a breve un intervento della Provincia
Non solo Versilia. Gli effetti del maltempo si sono fatti sentire nella notte e nella prima mattinata anche in Valle del Serchio.
Fra le conseguenze più evidente da segnalare l’interruzione della provinciale 56 nel tratto Tereglio – Orrido di Botri, per caduta massi. Per risolvere la situazione è annunciato a breve un intervento della Provincia.