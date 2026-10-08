Frane, alberi caduti e blackout: anche Seravezza nella morsa del maltempo

Il territorio rialza la testa dopo il passaggio della perturbazione che ha visto fenomeni piuttosto forti nelle primissime ore del giorno a Seravezza.

Attorno alle 4,30 di questa mattina (8 ottobre) si sono verificate precipitazioni persistenti e copiose che hanno fatto registrare – nell’arco della nottata – una media di 130 millimetriu di pioggia, accompagnata da venti piuttosto forti e numerose fulminazioni.

Una situazione tenuta sotto osservazione, sin da ieri, dal sindaco Lorenzo Alessandrini e dalla protezione civile comunale con continui monitoraggi delle previsioni e controlli del territorio.

Il bilancio di questa prima importante perturbazione autunnale registra diversi fenomeni franosi e caduta di rami sulle strade della montagna, in particolare nella zona di Azzano, alla Desiata, in via Aceri, sulla via di Giustagnana. Numerosi i detriti finiti sulla viabilità, che sono stati rimossi dalle squadre intervenute in mattinata.

Il forte vento ha causato problemi anche in località Uccelliera, dove stamani sono intervenute squadre di Enel per il ripristino di una linea dell’elettricità interrotta dalla caduta di un albero sui cavi. Le numerose fulminazioni, inoltre, hanno fatto saltare diversi contatori, in particolare nell’area del Palazzo Mediceo e delle Scuderie Granducali.

Interrotto per qualche ora il transito nel sottopasso pedonale della Madonnina per il blocco di una pompa di aspirazione sostituita in mattinata.

“Si è trattato di un evento di una certa consistenza – commenta il sindaco Lorenzo Alessandrini – e bene ha fatto il Centro funzionale della Regione Toscana a trasformare l’allerta da gialla in arancione. I problemi maggiori li abbiamo registrati nelle aree di montagna, come era prevedibile, motivo per cui ieri ho firmato l’ordinanza di stop agli scuolabus su quelle strade”.