Il maltempo insiste su tutta la Toscana: codice giallo fino alle 14 di domani

Ancora pioggia e temporali sulla Toscana, con allerta gialla su tutto il territorio regionale fino alle 14 di domani (venerdì 9 ottobre). Resta invece confermato fino alle 17 di oggi (giovedì 8 ottobre) il codice arancione per la Toscana nord-occidentale e centrale.

La Sala operativa della Protezione civile regionale ha aggiornato l’allerta per temporali forti e rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore. A determinare il maltempo sono ancora gli effetti dell’area depressionaria presente sul mar Ligure, con la possibilità di una nuova accentuazione dell’instabilità in serata e durante la notte.