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Il maltempo insiste su tutta la Toscana: codice giallo fino alle 14 di domani
L’allerta riguarda temporali forti e rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore. Possibili fenomeni localmente intensi
Ancora pioggia e temporali sulla Toscana, con allerta gialla su tutto il territorio regionale fino alle 14 di domani (venerdì 9 ottobre). Resta invece confermato fino alle 17 di oggi (giovedì 8 ottobre) il codice arancione per la Toscana nord-occidentale e centrale.
La Sala operativa della Protezione civile regionale ha aggiornato l’allerta per temporali forti e rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore. A determinare il maltempo sono ancora gli effetti dell’area depressionaria presente sul mar Ligure, con la possibilità di una nuova accentuazione dell’instabilità in serata e durante la notte.
Il quadro resta caratterizzato da un’elevata incertezza previsionale, con la possibilità di fenomeni localmente anche intensi.
I dettagli dell’allerta e le indicazioni sui comportamenti da adottare in base ai diversi rischi sono disponibili nella sezione ‘Allerta meteo’ del sito della Regione Toscana.