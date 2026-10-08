On line il concorso straordinario per il reclutamento di 400 allievi marescialli dell’Arma dei carabinieri

I vincitori della selezione saranno nominati marescialli in ferma volontaria e frequenteranno un corso di almeno sei mesi. Nello svolgimento delle proprie mansioni, i marescialli fruiranno di un percorso formativo, sia professionale sia militare, di elevato profilo, volto all’acquisizione di nuove competenze e alla piena autorealizzazione personale.