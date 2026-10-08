Il giallo|
Risolto il mistero della cesta abbandonata nei boschi di Seravezza: il proprietario si è fatto vivo
L’aveva persa durante un’escursione sabato scorso. Dal pomeriggio era partita una caccia all’uomo con Sast, vigili del fuoco ed elisoccorso
Si è risolta felicemente la ricerca nei boschi di Cerreta San Nicola, nel comune di Seravezza, dopo il ritrovamento di una gerla abbandonata.
Il proprietario, infatti, si è fatto vivo con le forze dell’ordine ammettendo di averla persa addirittura sabato scorso, durante un’escursione.
Per le ricerce era stata attivata la stazione di Querceta del Soccorso Alpino e Speleologico, i cui tecnici hanno operato con le unità cinofile e insieme ai vigili del fuoco.
Alla ricerca in serata si era aggiunta anche una squadra della confinante stazione di Massa. L’elisoccorso Pegaso 3 ha effettuato un sorvolo sul canale sottostante la cava. In azione anche le unità cinofile e i droni del Soccorso Alpino e i carabinieri.