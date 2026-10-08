Il fatto|
Scontro tir-auto sulla provinciale, lunghe code per un’ora fra Villa Basilica e Collodi
Lunga attesa per i rilievi e per lo spostamento dei mezzi. Si riapre il dibattito sull’assenza di una viabilità alternativa per i pendolari
Gravi disagi alla circolazione stradale questa mattina (8 ottobre) sulla provinciale 55 che collega Collodi con Villa Basilica.
Un incidente senza feriti fra un tir proveniente dalla Polonia e diretto alle cartiere della zona e un’auto ha provocato per più di un’ora il blocco della circolazione in attesa dei rilievi delle forze dell’ordine e dello spostamento dei mezzi.
L’incidente è avvenuto intorno alle 8,20 del mattino, in pieno orario di spostamento da parte dei pendolari. Il blocco della carreggiata ha provocato una coda chilometrica e la circolazione è potuta riprendere solo intorno alle 9,20 quando, dopo i rilievi del sinistro, i mezzi sono stati fatti spostare.
Le alternative alla viabilità, d’altronde, sono scomode o di difficile percorribilità, con strade piccole o di montagna, non adatte ad ogni tipo di veicolo. Una situazione che riapre nuovamente il tema della viabilità per raggiungere le aree interne,