Scontro tir-auto sulla provinciale, lunghe code per un’ora fra Villa Basilica e Collodi

Un incidente senza feriti fra un tir proveniente dalla Polonia e diretto alle cartiere della zona e un’auto ha provocato per più di un’ora il blocco della circolazione in attesa dei rilievi delle forze dell’ordine e dello spostamento dei mezzi.

L’incidente è avvenuto intorno alle 8,20 del mattino, in pieno orario di spostamento da parte dei pendolari. Il blocco della carreggiata ha provocato una coda chilometrica e la circolazione è potuta riprendere solo intorno alle 9,20 quando, dopo i rilievi del sinistro, i mezzi sono stati fatti spostare.