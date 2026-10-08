Tetti scoperchiati e alberi caduti, il maltempo si abbatte nella notte su Viareggio: inagibile un asilo

Ha colpito ancora una volta in particolare Viareggio l’ondata di maltempo con codice arancione, ancora in corso in tutta la regione.

È stata una nottata di interventi per i vigili del fuoco, proseguita anche nella mattinata di oggi (8 ottobre) per smaltire le chiamate: si registrano tetti scoperchiati, alberi caduti e allagamenti in diverse zone della città, per la tanta pioggia e il forte vento che si sono abbattuti sulla città.

Si registrano in particolare danni alle coperture di numerose abitazioni private, in particolare al’ex Campo d’Aviazione, e la caduta di diversi alberi che, fortunatamente, non hanno provocato conseguenze di particolare gravità.

Tra le situazioni più rilevanti si segnala quella dell’asilo Coriandolo, appartenente all’Istituto comprensivo Don Milani, che ha riportato danni tali da renderlo inagibile. La struttura è stata pertanto chiusa e, a partire da domani, sarà organizzato il trasporto dei bambini presso un altro istituto, così da garantire la continuità delle attività educative.

Danni ingenti anche alla copertura della palestra Dorando Petri, tra le strutture pubbliche maggiormente colpite dagli effetti del maltempo.

Particolarmente interessato anche il patrimonio arboreo cittadino. Al parco Araba Fenice si registra la caduta di alcuni pini, mentre lungo il viale dei Tigli diverse piante sono cadute sulla carreggiata, ostruendo il passaggio e rendendo la strada attualmente impraticabile.

Resta dunque confermata la chiusura del viale dei Tigli, così come quella delle pinete cittadine, a tutela della pubblica incolumità e in considerazione delle condizioni meteorologiche ancora avverse.

Massimo l’impegno della polizia municipale e della protezione civile comunale, impegnate fin dalle prime ore dell’emergenza nelle attività di monitoraggio del territorio, nella gestione delle criticità e negli interventi necessari a garantire la sicurezza della cittadinanza. Un lavoro costante e coordinato, che prosegue senza sosta per fronteggiare le conseguenze del maltempo, verificare le situazioni di rischio e consentire il progressivo ripristino delle condizioni di sicurezza nelle aree maggiormente colpite.

Si ricorda che l’allerta meteo arancione per temporali forti con rischio idrogeologico-idraulico del reticolo minore, emessa dalla Regione Toscana, rimane in vigore fino alle 17 di oggi, giovedì 8 ottobre. Per la giornata odierna è inoltre prevista l’allerta gialla per rischio idraulico del reticolo principale, valida fino alle 23,59.

L’amministrazione comunale invita la cittadinanza alla massima prudenza, a limitare gli spostamenti non necessari nelle aree interessate dalla caduta di alberi e a rispettare le chiusure disposte, evitando in particolare l’accesso alle pinete e al viale dei Tigli.

La situazione resta costantemente monitorata, anche in relazione all’evoluzione delle condizioni meteorologiche e alle verifiche dei danni sul territorio.