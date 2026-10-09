Daniele, il bambino trapiantato, ha la sua docente: l’insegnante prende servizio a Lucca 5

La vicenda del piccolo Daniele, il bambino di 10 anni di San Martino in Freddana reduce da un delicato trapianto di rene, trova finalmente un lieto fine. Dopo la forte risonanza mediatica sollevata dall’appello social dell’ex campione del mondo di ciclismo Mario Cipollini – che aveva denunciato il ritardo nell’assegnazione dell’insegnante di sostegno -, la situazione è ufficialmente risolta. Questa mattina la giovane docente individuata nell’ultimo turno di nomine ha preso regolarmente servizio all’istituto Lucca 5.

A fare il punto della situazione a livello tecnico e organizzativo è Duccio Di Leo, referente dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Lucca e Massa Carrara, che ha confermato il buon esito delle procedure tenendo a chiarire le dinamiche amministrative che regolano questi passaggi. “A livello tecnico la nomina è andata a buon fine e l’insegnante ha preso servizio – spiega Di Leo -.In caso contrario, il posto sarebbe dovuto andare a un ulteriore turno di Gps tra circa venti giorni. Avere in cattedra una giovane docente è una notizia positiva: ben vengano i giovani”.

Di Leo ha voluto togliere ogni dubbio su presunti ritardi o inerzie: “L’intervento di Mario Cipollini ha creato clamore, ma situazioni di questo tipo non accadono solo a Lucca, bensì in tutta Italia. Non c’è stata alcuna inerzia: si tratta del normale meccanismo delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (Gps), che procede a falde di 10, 15 o 20 nomine. Fino al 31 dicembre il meccanismo delle nomine è gestito a livello provinciale tramite le Gps, poi la palla passa direttamente alle singole scuole”.

Con la presa di servizio dell’insegnante, ora spetta all’istituto scolastico – insieme alla dirigente Fabrizia Rimanti – organizzare nel dettaglio l’intervento formativo per il bambino, tenendo conto delle particolari esigenze di salute dopo l’operazione. Daniele presenta infatti ancora forti difficoltà e limitazioni nel frequentare la classe in presenza: sarà dunque la scuola a definire il percorso e le modalità di istruzione domiciliare, comunicando le opportune istruzioni alla docente per assicurare pienamente il diritto allo studio del bambino.