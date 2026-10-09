In auto con la droga o alla guida sotto l’effetto di sostanze: 5 nei guai

Tre arresti e due denunce per episodi legati alla droga e all’abuso di alcol. E’ il bilancio dei carabinieri della compagnia di Lucca nell’ambito delle attività di controllo del territorio e di prevenzione dei reati coordinate dal comando provinciale.

Negli ultimi giorni infatti, i militari dell’Arma, in sinergia con la Procura della Repubblica di Lucca hanno arrestato un 30enne per l’ipotesi di reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, poiché, a seguito di un controllo alla circolazione stradale, è stato trovato in possesso di un ingente quantitativo di droga, ben occultato a bordo del veicolo. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, il soggetto è stato condotto presso la Casa Circondariale di Lucca.

Arrestato anche un 30enne per l’ipotesi di reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, poiché, a seguito di un controllo effettuato in un’area boschiva, è stato trovato in possesso di un quantitativo di droga e di altro materiale compatibile con l’attività di spaccio. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Lucca, il soggetto è stato trattenuto presso la camera di sicurezza e, a seguito della convalida dell’arresto, il Tribunale di Lucca ha disposto nei confronti dell’uomo il divieto di dimora in tutta la provincia. Arrestato infine un 29enne per l’ipotesi di reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, poiché, a seguito di un controllo alla circolazione stradale, è stato trovato in possesso di un quantitativo di droga e di altro materiale compatibile con l’attività di spaccio.