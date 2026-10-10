Incendio in Darsena, distrutto il locale abbandonato

Era in disuso da tempo e forse anche per questo oggetto di bivacchi. Potrebbe essere stato questo, un bivacco, un fornellino, un fuoco acceso e scappato a distruggere l’edificio che ospitò il Macondo.

Le fiamme sono partite nel pomeriggio di oggi (10 ottobre) in Darsena a Viareggio. I testimoni raccontano del fumo nero, poi l’esplosione e le fiamme che hanno divorato l’edificio e che hanno richiesto lunghe ore per lo spegnimento e la bonifica, ancora in corso, dato che la struttura era prevalentemente in legno ma anche circondata da vegetazione e rifiuti, accumulati in anni di disuso.