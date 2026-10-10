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Incendio in Darsena, distrutto il locale abbandonato

10 ottobre 2026 | 19:33
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di Redazione

Redazione

Incendio in Darsena, distrutto il locale abbandonato

Ancora da accertare le cause del fuoco ai locali che ospitarono il famoso Macondo, scoppiato nel pomeriggio

Era in disuso da tempo e forse anche per questo oggetto di bivacchi. Potrebbe essere stato questo, un bivacco, un fornellino, un fuoco acceso e scappato a distruggere l’edificio che ospitò il Macondo.

Le fiamme sono partite nel pomeriggio di oggi (10 ottobre) in Darsena a Viareggio. I testimoni raccontano del fumo nero, poi l’esplosione e le fiamme che hanno divorato l’edificio e che hanno richiesto lunghe ore per lo spegnimento e la bonifica, ancora in corso, dato che la struttura era prevalentemente in legno ma anche circondata da vegetazione e rifiuti, accumulati in anni di disuso. 

Sul posto anche polizia di Stato e carabinieri.