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Trovato a terra lungo la strada, elitrasportato con Pegaso

10 ottobre 2026 | 16:46
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di Redazione

Redazione

Trovato a terra lungo la strada, elitrasportato con Pegaso

Potrebbe essere stato un malore, ma le circostanze sono ancora da chiarire

Quando lo hanno trovato a terra, i suoi parametri vitali erano alterati. Così, nella tarda mattinata di oggi 10 ottobre, a Villa Collemandina è atterrato l’elisoccorso Pegaso. 

Potrebbe essere stato un malore a colpire l’uomo, 67 anni, trovato a bordo strada da solo, senza veicoli accanto, ma la dinamica e la circostanza è ancora tutta da chiarire.

L’uomo è stato elitrasportato all’ospedale di Cisanello a Pisa. Sul posto anche i carabinieri. 

 