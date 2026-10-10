Trovato a terra lungo la strada, elitrasportato con Pegaso

Potrebbe essere stato un malore, ma le circostanze sono ancora da chiarire
Quando lo hanno trovato a terra, i suoi parametri vitali erano alterati. Così, nella tarda mattinata di oggi 10 ottobre, a Villa Collemandina è atterrato l’elisoccorso Pegaso.
Potrebbe essere stato un malore a colpire l’uomo, 67 anni, trovato a bordo strada da solo, senza veicoli accanto, ma la dinamica e la circostanza è ancora tutta da chiarire.
L’uomo è stato elitrasportato all’ospedale di Cisanello a Pisa. Sul posto anche i carabinieri.