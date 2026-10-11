Difformità edilizie rispetto a quanto affermato nel rogito: parzialmente risarcite le spese dell’acquirente

Ci si è accorti del problema in fase di vendita dell’immobile a oltre 30 anni dall’atto. Ma la riduzione del prezzo non è imputabile a eredi

Si è conclusa (forse) in Appello, una controversia immobiliare che risale a una vendita di metà degli anni Ottanta.

La corte di Firenze (Terza Sezione Civile, composta dai magistrati Riccardo Guida, Carlo Breggia e Antonio Picardi) si è pronunciata su una controversia immobiliare originata da una compravendita stipulata nel novembre del 1985. La vicenda vedeva come appellanti gli eredi dell’acquirente di un fabbricato a uso civile abitazione di via Squaglia, i quali avevano convenuto in giudizio l’erede del venditore dopo aver scoperto, nel 2017 al momento di rivendere il bene, la presenza di difformità urbanistiche ed edilizie rispetto al progetto originario, consistenti in un aumento della superficie e in un’altezza inferiore dei locali della cucina. Per regolarizzare la situazione, gli attori erano stati costretti a ricorrere alla procedura di fiscalizzazione dell’abuso pagando le relative sanzioni pecuniarie, oltre a subire una decurtazione di 50mila euro sul prezzo in sede di successiva rivendita dell’immobile. In primo grado il tribunale di Lucca aveva respinto integralmente la domanda risarcitoria, valorizzando una determinazione dirigenziale del Comune di Lucca del settembre 2020 che considerava regolari gli immobili antecedenti al 1985 dotati di certificato di agibilità.

Con la sentenza depositata l’8 ottobre, invece, la Corte di Appello di Firenze ha accolto in parte l’appello proposto dagli acquirenti. I giudici di secondo grado hanno evidenziato che l’immobile presentava effettivi abusi edilizi sanati solo mediante fiscalizzazione, procedura che non costituisce una vera e propria sanatoria liberatoria ma un provvedimento alternativo alla demolizione per motivi statici. Applicando l’articolo 1489 del codice civile in materia di oneri e diritti gravanti sulla cosa venduta, la Corte ha riconosciuto la colpa del venditore originario, il quale, pur avendo presentato istanze di condono per altre opere, aveva reso dichiarazioni non veritiere sulla totale conformità urbanistica dell’immobile al momento del rogito del 1985.

Di conseguenza, la Corte ha condannato l’erede del venditore al rimborso delle spese documentate e direttamente causate dall’abuso, quantificate in 4434,76 euro tra sanzione amministrativa e diritti di segreteria, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali dai singoli esborsi. La Corte ha invece confermato il rigetto della richiesta di risarcimento per la riduzione di prezzo concordata con i successivi acquirenti, ritenendo applicabile l’articolo 1227, comma 2, del codice civile. Gli appellanti avrebbero infatti potuto evitare tale pregiudizio attivandosi tempestivamente per regolarizzare l’immobile sulla base della determinazione comunale del 2020, che era stata loro segnalata dalla controparte prima della vendita.