Interventi urgenti dopo il cedimento di una trave, eredi condannati a rifondere il condomino che ha anticipato le spese

Anche l’Appello ha confermato quanto già stabilito in primo grado: oltre ai 30mila euro anche quasi 10mila di spese di lite e perizia

La Corte di Appello di Firenze ha confermato la sentenza del tribunale di Lucca che aveva condannato due eredi a rimborsare a un condomino le spese anticipate per i lavori straordinari eseguiti nel 2010 sulla copertura e sulle parti comuni di un edificio a Barga.

La controversia era sorta a seguito del cedimento di una trave portante e della copertura, che avevano reso necessari interventi urgenti gestiti e anticipati dall’attore per oltre 30mila euro. Le appellanti avevano contestato la pretesa eccependo la prescrizione, la mancanza di consenso e la violazione delle norme sulla gestione delle parti comuni, oltre a sollevare questioni sulla regolare conclusione della mediazione demandata in corso di causa.

La Corte territoriale ha rigettato integralmente il gravame, dando atto del regolare esperimento della mediazione disposta dalla stessa Corte e rilevando che l’istruttoria di primo grado aveva pienamente provato l’esistenza di un incarico e di un accordo condiviso tra i condomini e i tecnici incaricati per la progettazione e l’esecuzione degli interventi. È stato inoltre escluso che la controversia implicasse una modifica delle tabelle millesimali tale da richiedere un litisconsorzio necessario di tutti i proprietari, confermando la correttezza del criterio di quantificazione pro quota basato sulla spesa effettiva e sulla congruità stimata dalla consulenza tecnica.