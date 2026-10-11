Polizia|
Scoperto durante un taccheggio a Viareggio, verrà espulso dal territorio nazionale
L’uomo, un 43enne di origine marocchina, è stato più volte condannato e denunciato e la sua istanza di protezione internazionale rigettata
Scoperto durante un taccheggio a Viareggio, verrà espulso dal territorio nazionale.
Dopo la richiesta di intervento sulla linea 112NUE in un supermercato di Viareggio, la polizia, nello specifico gli operatori del commissariato di pubblica sicurezza di Viareggio, hanno proceduto al controllo di un uomo di origine marocchina di 43 anni. L’uomo era stato sorpreso dal personale dell’esercizio commerciale mentre si impossessava di alcuni articoli elettronici, superando le casse senza effettuarne il pagamento.
Il soggetto, già noto alle forze dell’ordine, è risultato gravato da condanne per i reati di rapina, lesioni, oltraggio a pubblico ufficiale e violazione delle misure di prevenzione disposte a suo carico, nonché indagato per reati contro il patrimonio.
Dagli accertamenti è emerso che la sua istanza di protezione internazionale era stata rigettata per manifesta infondatezza. Sono state verificate anche altre inottemperanze a pregressi decreti di espulsione intimati con ordine ad abbandonare il territorio nazionale. Alla luce delle evidenze emerse a seguito degli accertamenti, l’ufficio immigrazione della questura ha avviato i provvedimenti per l’allontanamento, notificando all’uomo il decreto di espulsione emesso dal prefetto di Lucca per pericolosità sociale e l’ordine del questore di Lucca di trattenimento al Cpr di Roma, dove saranno attivate le procedure con le autorità consolari del paese di origine, volte all’acquisizione di un documento idoneo per il rimpatrio e da dove, all’esito dell’udienza di convalida del trattenimento che si terrà davanti al giudice di pace competente, sarà eseguita l’espulsione con divieto di reingresso in Italia e negli altri paesi dell’area Schengen per i prossimi cinque anni.