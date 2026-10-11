Scoperto durante un taccheggio a Viareggio, verrà espulso dal territorio nazionale. 

Dagli accertamenti è emerso che la sua istanza di protezione internazionale era stata rigettata per manifesta infondatezza. Sono state verificate anche altre inottemperanze a pregressi decreti di espulsione intimati con ordine ad abbandonare il territorio nazionale. Alla luce delle evidenze emerse a seguito degli accertamenti, l’ufficio immigrazione della questura ha avviato i provvedimenti per l’allontanamento, notificando all’uomo il decreto di espulsione emesso dal prefetto di Lucca per pericolosità sociale e l’ordine del questore di Lucca di trattenimento al Cpr di Roma, dove saranno attivate le procedure con le autorità consolari del paese di origine, volte all’acquisizione di un documento idoneo per il rimpatrio e da dove, all’esito dell’udienza di convalida del trattenimento che si terrà davanti al giudice di pace competente, sarà eseguita l’espulsione con divieto di reingresso in Italia e negli altri paesi dell’area Schengen per i prossimi cinque anni.