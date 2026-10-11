Temporali forti, allerta meteo gialla sulla costa fino a domattina

La Sala operativa della Protezione civile ha emesso il codice giallo per per temporali forti con rischio idrogeologicoidraulico reticolo minore dalle 20 di oggi (11 ottobre) e le 9 di domani sulle aree costiere delle province di Livorno, Lucca, Massa-Carrara e Pisa.

Oggi pomeriggio non si esclude la possibilità di qualche locale rovescio o temporale, in particolare possibilità di locali brevi temporali più probabili sui rilievi e sulle zone interne. Tra la sera di oggi e la mattina di domani possibilità di rovesci e locali temporali sulle zone di nord ovest e sul litorale livornese. Le precipitazioni più abbondanti sono comunque previste sulle aree costiere.