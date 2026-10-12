Lo studio|
Indice di criminalità, la provincia di Lucca al 30esimo posto nella classifica del Sole 24 Ore
Ancora volta sono i furti a tenere alto il territorio nella graduatoria dei reati. Sopra la media anche per rapine, danneggiamenti e truffe
Indice di criminalità, i dati del Sole 24 Ore restituiscono alla provincia Lucca un’immagine in chiaroscuro.
La realtà territoriale è al 30esimo posto in Italia in questa particolare graduatoria che analizza i dati della criminalità in base alle denunce: sono 3710,2 le denunce ogni 100mila abitanti.
Le diverse voci rappresentano un panorama molto differenziato. Sono i furti quelli a creare il maggior allarme sul territorio: 23esimo posto per i furti in generale (1647,6 denunce per 100mila abitanti), 19esimo posto per gli scippi (16,6 denunce per 100mila abitanti), 25esimo posto per i furti con destrezza (153,2), settimo posto per furti di ciclomotori (27.6), 16esimo per furti di auto in sosta (182,1), 24esimo per furti di motociclo (21,8), 84esimo posto per furti di autovetture (29), 22esimo per furti in esercizi commerciali (153,2), 34esimo per furti in abitazione (312,4). Significativi in numeri anche per le rapine: 32esimo posto (36,8 denunce per 100mila abitanti). 74simo posto per le rapine in abitazione (2,1), 46esimo posto per le rapine in esercizi commerciali (5), 30esimo per le rapine in pubblica via (21,3), nessun episodio nell’anno di rapine in banca o in uffici postali.
Metà alta della classifica anche per i danneggiamenti: 37esimo posto con 451,4 denunce per 100mila abitanti; 18esimo per truffe e frodi informatiche (610,1), 35esimo per delitti informatici (42,4), 49esimo per estorsioni (19,5), 34esimo per contrabbando.
Le violenze sessuali collocano il territorio al 72esimo posto (8,4 denunce per 100mila abitanti).
Quanto agli omicidi stradali la provincia di Lucca si colloca al 44esimo posto (2,1 denunce su 100mila abitanti), 67esimo posto per omicidi volontari, dato che scende al 91esimo posto per tentati omicidi mentre per omicidi colposi la classifica è al 60esimo posto (2,6 denunce per 100mila abitanti).
Per il reato di minacce 89esimo posto in Italia, 71esima posizione per le percosse, 53esimo per le lesioni dolose, 50esimo per gli incendi, 78esimo per reati legati agli stupefacenti, 79esimo per spaccio, 54esimo per associazione per delinquere, 58esimo per sfruttamento della prostituzione, nessun episodio di associazione di tipo mafioso e usura, 99esimo per riciclaggio, 67esimo per contraffazione di marchi e prodotti industriali