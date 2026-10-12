Lo fermano per un controllo, in auto ha oltre 7 chili di droga

La Polizia Stradale ha arrestato un uomo sorpreso alla guida con un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti. Erano le 20,30 circa lungo l’autostrada A12, nel territorio del comune di Pietrasanta. Una pattuglia della Polizia Stradale ha intimato l’alt a un’autovettura in transito per un normale controllo di sicurezza.

L’atteggiamento del conducente e una serie di anomalie riscontrate nell’immediatezza hanno spinto gli operatori ad approfondire l’ispezione del mezzo. L’accurata perquisizione del vano bagagli ha permesso di individuare il carico illecito: panetti e involucri accuratamente occultati all’interno della bauliera.

Condotto presso gli uffici di polizia e sottoposto ai rilievi fotodattiloscopici presso il Gabinetto di Polizia Scientifica del Commissariato di Viareggio, l’uomo è stato formalmente identificato. Le analisi tecniche eseguite contestualmente dal personale specializzato hanno confermato la natura e il peso della sostanza: 1.098,6 grammi di cocaina purissima e 5.989,2 grammi di hashish, per un totale di oltre 7 chilogrammi di stupefacenti sottratti al mercato illegale.