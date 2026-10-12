Truffa un anziano con la scusa del trading on line: nei guai un 67enne di Capannori

Truffa a un anziano con la scusa degli investimenti con il trading on line, nei guai un uomo di 67 anni, di origine sarda ma residente a Capannori.

A seguito della querela sporta da un anziano alla polizia postale di Livorno, la procura di Lucca, rappresentata dal sostituto procuratore Sara Polino, ha disposto il decreto di citazione diretta a giudizio nei confronti dell’uomo, che deve rispondere del reato di truffa aggravata in concorso.

La vicenda investigata ha avuto inizio tra i mesi di novembre e dicembre del 2024. La persona offesa, attratta sul web da una intervista diffusa online e realizzata con l’intelligenza artificiale in cui un finto Fabio Fazio, intervistava un altrettanto finto economista Tito Boeri per sponsorizzare investimenti su una piattaforma di trading in criptovalute denominata Bitcoin TradeX Bot (versione pubblicitaria di Cmc Markets), era stata indotta a iscriversi e a effettuare un primo versamento di prova pari a 250 euro su un conto estero in Spagna.

Successivamente, la vittima era stata contattata da un finto consulente finanziario tramite WhatsApp e convinta a installare sul proprio computer il software di accesso remoto AnyDesk. In seguito, inserendosi nello schema criminoso, il presunto truffatore si era fatto accreditare direttamente sul proprio conto corrente postale acceso in una filiale di Lucca una serie di bonifici per un totale di 18.250 euro. In particolare, i versamenti comprendevano una somma di 5mila euro effettuata il 12 dicembre per la presunta apertura di un conto segregato, ulteriori 5mila euro versati il 13 dicembre a titolo di contributo per la cointestazione, nonché due ulteriori bonifici da 4mila euro ciascuno eseguiti il 19 dicembre per una caparra di trasferimento temporaneo e per una polizza assicurativa.

Le somme così illecitamente percepite sono state poi trasferite dall’indagato verso istituti finanziari con sede a Malta. La truffa è emersa quando, a fronte della richiesta di un ulteriore esborso di 5mila euro avanzata da una sedicente operatrice della Esma per sbloccare la pratica, la vittima ha compreso la natura fraudolenta del raggiro e ha presentato denuncia.

All’imputato viene contestata l’aggravante di aver commesso il fatto avvalendosi di strumenti informatici e telematici tali da ostacolare la pubblica e privata difesa.