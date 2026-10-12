Volantini contro il sindaco Pardini nel centro di Lucca: accuse di voto di scambio e insulti

Il primo cittadino: “”Inizia la campagna elettorale e lo confermo: a Lucca abbiamo ancora qualche cosa da risolvere…”

Fogli e adesivi contro il sindaco Mario Pardini sono comparsi sui muri del centro di Lucca, con accuse pesanti e messaggi offensivi rivolti al primo cittadino.

Il primo è un volantino stampato in bianco e nero, in cui si dichiara di cercare cittadini “con un po’ di coraggio” disposti a firmare per denunciare un presunto voto di scambio, che avrebbe permesso a Pardini di farsi eleggere, e per chiedere il commissariamento del Comune. Gli autori sostengono di avere dei testimoni e invitano gli interessati a telefonare a dei numeri di telefono

Il secondo messaggio è invece un adesivo che riprende la grafica dell’iniziativa Aperitivo con il sindaco, gli appuntamenti nei bar del territorio pensati per creare occasioni di dialogo con i cittadini. Il volto di Pardini è stato coperto di vernice rossa, con occhi e bocca disegnati e una colatura che ricorda il sangue. Sopra l’adesivo è stato incollato un cartello con la scritta orinatoio.

A questi si aggiungono altri due volantini. Uno raffigura il sindaco mentre ride e riporta la scritta “Sghignazzatore”. L’altro propone un confronto con il suo predecessore, l’ex sindaco Alessandro Tambellini: “Il Tambellini amava i poveri e gli emarginati, ne voleva sempre di più. Mario odia povertà e emarginazione e vorrebbe eliminarli tutti”.