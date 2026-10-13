Biodiversità, nuovo comandante a Lucca: l’incarico al tenente colonnello Gordon Cavalloni

Ha guidato reparti investigativi a Massa-Carrara, Pistoia e Genova. Nel suo percorso anche la formazione dei ranger in Ruanda e Uganda

Il tenente colonnello Gordon Cavalloni è il nuovo comandante del reparto carabinieri biodiversità di Lucca. Arriva dal nucleo investigativo di polizia ambientale, agroalimentare e forestale di Massa-Carrara, che ha guidato per cinque anni, e porta con sé un’esperienza maturata nella tutela ambientale, nelle indagini e nella cooperazione internazionale.

Nel corso della carriera Cavalloni ha comandato anche il nucleo carabinieri Cites di Genova e il Nipaaf di Pistoia, specializzandosi nella sicurezza ambientale e forestale. Un percorso che lo ha portato a lavorare anche fuori dall’Italia: è stato docente nei corsi di formazione per i ranger dei parchi nazionali di Ruanda e Uganda e referente dell’Arma per la Rete Jaguar, che mette in collegamento le polizie ambientali europee e latinoamericane. In questo ruolo ha partecipato a incontri di scambio operativo e di buone pratiche investigative in Perù, Colombia, Ecuador, Panama e Messico.

Tra i suoi ambiti di competenza c’è la gestione della presenza del lupo sul territorio. Cavalloni è referente del comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell’Arma per il progetto europeo Life Wild Wolf, dedicato allo studio dei lupi urbani e confidenti e allo sviluppo di pratiche di gestione per ridurre i conflitti legati alla loro presenza.

Laureato in scienze forestali e ambientali all’Università di Firenze, ha conseguito un master di primo livello in difesa dell’ambiente e manutenzione del territorio e uno di secondo livello in scienze della sicurezza ambientale. Ha inoltre superato il corso di aggiornamento in materia di coordinamento interforze e cooperazione internazionale alla Scuola di perfezionamento per le forze di polizia del dipartimento della pubblica sicurezza di Roma. Attualmente sta completando la laurea magistrale in scienze e gestione delle risorse faunistico-ambientali.

Nel presentare le priorità del suo incarico, il nuovo comandante ha dichiarato: “Assumere il comando del reparto carabinieri biodiversità di Lucca rappresenta per me un onore e una responsabilità di primissimo piano. La Toscana e l’Appennino tosco-emiliano racchiudono uno straordinario patrimonio di biodiversità, boschi secolari e specie animali e vegetali di pregio inestimabile”.

“Il nostro impegno quotidiano – ha aggiunto Cavalloni – sarà orientato su tre direttrici fondamentali: conservazione e salvaguardia attiva degli ecosistemi complessi affidati alla nostra gestione; ricerca scientifica e monitoraggio ambientale continuo, in sinergia con il mondo universitario e gli enti di ricerca; educazione ambientale e divulgazione, per avvicinare i cittadini — e in particolare le giovani generazioni — alla cultura della legalità ambientale e al rispetto della natura”.