‘Giustizia per Valentina’: oggi la decisione del gup sulla proposta di patteggiamento

È (forse) il giorno del verdetto per la morte di Valentina Tolomei, la studentessa di 17 anni travolta e uccisa a soli vent’anni nella notte tra il 24 e il 25 maggio del 2025 lungo via Romana a Capannori, a pochi metri dalla sua abitazione di Paganico .

Al centro della vicenda processuale che potrebbe vedere oggi la sua conclusione in primo grado c’è la proposta di patteggiamento a 4 anni di reclusione avanzata dalla difesa di Michele Malacarne , il 31enne alla guida della Mercedes che travolse lo scooter della ragazza e che nell’imminenza dei fatti risultò positivo ai test per l’assunzione di alcol e sostanze stupefacenti.

Anche oggi (13 ottobnre) fin dalle prime ore del mattino familiari e amici si sono radunati in presidio davanti al tribunale di Lucca, in via Galli Tassi, sotto il cartello ‘Giustizia per Valentina – Certezza della pena per l’omicidio stradale’ per sostenere il padre Stefano Tolomei e chiedere a gran voce una risposta di giustizia ferma e per la tragica scomparsa della ragazza che ha sconvolto un’intera comunità.