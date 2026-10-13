Omicidio stradale di Valentina, respinta la richiesta di patteggiamento: per il gup la pena di 4 anni non è congrua

Il Gup ha respinto la richiesta di patteggiamento per l’omicidio stradale di Valentina Tolomei, la 17enne morta a Paganico nella notte tra 24 e 25 maggio del 2025, investita quando era a bordo del proprio scooter rientrando a casa.

Tirano un sospiro di sollievo i genitori, che in questi mesi si sono battuti contro qualsiasi genere di patteggiamento, per ottenere una vera giustizia per la loro figlia. C’era tensione sui loro volti all’ingresso del tribunale: sono entrati nell’aula intorno alle 12 per un’udienza a porte chiuse durata poco meno di un’ora. All’uscita, accompagnati dal loro legale di parte civile Jacopo Meini, si sono lasciati andare ad un pianto liberatorio, lasciando al professionista le parole per descrivere quello che era successo di fronte al gup Raffaella Poggi.

“E’ stato un primo passo importante – dichiara l’avvocato Meini -. La difesa dell’imputato aveva chiesto il patteggiamento per 4 anni di pena. Noi ci siamo opposti ed il giudice doveva valutare la congruità della pena. Ha detto che la pena di 4 anni non è congrua e quindi proseguiremo con il processo. Anche per noi la pena non era assolutamente congrua, per questo ci eravamo opposti, siamo soddisfatti che il giudice l’abbia pensata come noi e come la famiglia di Valentina e abbia quindi respinto il patteggiamento”.

Si apre così quindi la fase del processo ordinario: la prossima seduta è prevista per febbraio 2027.