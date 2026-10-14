Logo
incidente
Monsagrati
Pescaglia
Pescaglia

mediavalle

|
Cronaca
/

Auto urta pedone, donna in ospedale

14 ottobre 2026 | 10:40
Share0
di Redazione

Redazione

Auto urta pedone, donna in ospedale

La 52enne è caduta dopo il colpo dello specchietto

L’automobile l’ha urtata con lo specchietto ma la donna è caduta, battendo la testa e terra e riportando una sospetta frattura a un arto. Così, nella mattina di oggi 14 ottobre a Pescaglia, la donna di 52 anni è stata prima soccorsa sul posto e poi portata all’ospedale San Luca di Lucca per le cure e gli accertamenti del caso.

L’incidente è accaduto sulla via per Camaiore a Monsagrati.  Le condizioni della donna non destano al momento preoccupazione.