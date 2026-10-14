Auto urta pedone, donna in ospedale

L’automobile l’ha urtata con lo specchietto ma la donna è caduta, battendo la testa e terra e riportando una sospetta frattura a un arto. Così, nella mattina di oggi 14 ottobre a Pescaglia, la donna di 52 anni è stata prima soccorsa sul posto e poi portata all’ospedale San Luca di Lucca per le cure e gli accertamenti del caso.