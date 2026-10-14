La cognata chiede il rilascio dell’immobile al cognato per curare la madre malata: il giudice lo nega

Un uomo non dovrà lasciare immediatamente l’immobile dopo la richiesta della cognata e il trasloco della moglie.

Lo ha deciso il tribunale di Lucca, giudice Annamaria Briamonte, che si è pronunciato su un ricorso d’urgenza ex articolo 700 del codice di procedura civile promosso da una comproprietaria per ottenere l’immediato rilascio.

La donna ha chiesto l’allontanamento del cognato, residente nell’abitazione di Lucca insieme alla moglie (sua sorella, trasferitasi altrove) e proprietario per quote minori insieme alla madre delle parti. A fondamento della domanda d’urgenza, la ricorrente aveva dedotto la lesione del proprio diritto di godimento del bene comune e, soprattutto, la gravissima situazione di vulnerabilità e deficit cognitivo della madre convivente, che necessitava di assistenza continuativa e subirebbe presunte vessazioni verbali da parte del resistente, circostanza che avrebbe reso indispensabile il proprio trasferimento immediato nell’immobile.

L’uomo siè costituito in giudizio eccependo l’infondatezza della domanda, evidenziando di aver abitato l’immobile per quasi 28 anni come componente del nucleo familiare e contestando l’insussistenza sia del fumus boni iuris sia del periculum in mora.

Il tribunale ha rilevato una mancata correlazione tra il diritto azionato in via cautelare (il diritto di comproprietà e di godimento del bene ex articolo 1102 del codice civile) e il pregiudizio dedotto a fondamento dell’urgenza, che riguardava invece esclusivamente la salute e le esigenze assistenziali della madre anziana. Secondo il provvedimento, la necessità della donnadi trasferirsi nell’immobile per assistere la madre giustifica l’interesse ad ottenere la disponibilità del bene, ma non integra un pregiudizio imminente e irreparabile direttamente incidente sul diritto di comproprietà dedotto in giudizio.