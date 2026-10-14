Malata di tumore viene licenziata dalla scuola che le chiede di restituire quasi 100mila euro: reintegrata dal giudice

All’assistente amministrativa, assente da oltre sei anni al lavoro, contestato il superamento del periodo di comporto: l’atto è illegittimo

La giudice del lavoro del tribunale di Lucca, Antonella De Luca, ha accolto il ricorso presentato da un’assistente amministrativa dipendente di un istituto comprensivo della Piana di Lucca, assistita dagli avvocati Victoria Parise e Giulia Tiurozzi.

La lavoratrice aveva impugnato il provvedimento di risoluzione del rapporto di lavoro per superamento del periodo di comporto e la successiva nota di recupero delle somme erogate, emessi nei suoi confronti.

Questi i fatti: la donna, dipendente a tempo indeterminato dall’1 settembre 2011, era stata colpita da una grave patologia oncologica che aveva reso necessari interventi e cure invalidanti tra il 2014 e il 2019. Aveva per questo ottenuto un riconoscimento di invalidità al 67 per cento e assentandosi dal lavoro in modo continuativo dall’1 febbraio 2019 al 23 aprile 2025.

Nelle certificazioni mediche trasmesse regolarmente in via telematica è stato indicato uno “stato patologico sotteso o connesso alla situazione di invalidità riconosciuta”. L’amministrazione scolastica e il ministero avevano inizialmente ritenuto che la dipendente avesse richiesto congedi per ‘grave patologia’ (la cui disciplina prevede l’esclusione dal comporto), salvo poi accertare, tardivamente e solo nel 2025, la discordanza con le indicazioni dei certificati e dichiarare il superamento del periodo di comporto già alla data del 2020, da cui il licenziamento. La lavoratrice aveva quindi ricevuto un provvedimento di recupero di somme indebitamente percepite per un importo di 97.692,77 euro.

Il giudice ha ritenuto illegittima la ricostruzione dell’amministrazione, evidenziando che l’istituto scolastico aveva un preciso onere di verifica formale tempestiva della documentazione al momento della ricezione, senza poter addossare alla lavoratrice le conseguenze di un affidamento ingenerato dalla prolungata inerzia datoriale. Il tribunale ha sottolineato che il licenziamento intimato a distanza di anni risultava tardivo e violava i principi di tempestività, correttezza e buona fede.

Inoltre, il giudice ha rilevato la sussistenza di una discriminazione indiretta ai danni della lavoratrice disabile, poiché la scuola era a conoscenza della condizione di disabilità e dello stato patologico della dipendente, desumibile dalle certificazioni mediche trasmesse nel tempo, e applicare l’ordinario periodo di comporto previsti senza attivare una preventiva interlocuzione e senza valutare possibili “accomodamenti ragionevoli” (ai sensi del decreto legislativo 216/2003 e della normativa europea) integrerebbe una prassi discriminatoria.

Il tribunale di Lucca ha pertanto dichiarato la nullità dei decreti di risoluzione del rapporto di lavoro, ordinando l’immediata reintegra dell’assistente amministrrativa nel posto di lavoro e la condanna del ministero al risarcimento del danno mediante il pagamento delle retribuzioni maturate dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegra, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. È stata inoltre dichiarata l’illegittimità del provvedimento di recupero delle somme emesso dalla Ragioneria territoriale dello Stato.