Manufatti abusivi e realizzati senza titolo in un’area vincolata: no al ricorso per revocazione di un privato

Con l’istanza straordinaria, il ricorrente aveva invocato un errore di fatto ma il Consiglio di Stato ha confemato la decisione

Il Consiglio di Stato (Sezione Seconda) si è pronunciato oggi (14 ottobre) dichiarando inammissibile il ricorso per revocazione proposto da Giancarlo Rossi contro la precedente decisione della stessa sezione.

La controversia trae origine da un’ordinanza di demolizione emessa nel febbraio 2018 dal Comune di Montecarlo nei confronti di alcuni manufatti ritenuti abusivi e realizzati senza titolo edilizio e paesaggistico in un’area vincolata. Il Tar per la Toscana aveva in precedenza respinto il ricorso del privato, e tale decisione era stata confermata dal Consiglio di Stato in appello.

Con l’istanza di revocazione straordinaria, il ricorrente aveva invocato l’esistenza di un errore di fatto revocatorio, sostenendo che l’ingiunzione a demolire fosse viziata da errori e imprecisioni nell’individuazione dei riferimenti catastali delle aree su cui insistevano le opere.

Il Collegio ha tuttavia ritenuto l’impugnazione inammissibile, ribadendo che l’errore di fatto idoneo a giustificare la revocazione deve consistere in un errore percettivo su atti processuali e non può riguardare questioni che hanno costituito oggetto di espressa valutazione e controversia giudiziale. I giudici hanno evidenziato che la questione dell’esatta individuazione catastale era stata già esaminata e ritenuta irrilevante ai fini della legittimità dell’ordine ripristinatorio, non essendovi alcun dubbio sull’effettivo oggetto dell’atto sanzionatorio.

Il Consiglio di Stato ha inoltre precisato che eventuali variazioni catastali o l’avvenuta demolizione e regolarizzazione di alcune opere potranno eventualmente essere fatte valere in sede di verifica dell’inottemperanza da parte dell’amministrazione comunale.