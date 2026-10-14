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Soccorso in acqua, due corsi di formazione per vigili del fuoco in Versilia
Organizzati dalla direzione regionale della Toscana, in collaborazione con il comando di Lucca
La direzione regionale dei vigili del fuoco della Toscana, in collaborazione con il comando di Lucca, ha organizzato due corsi di formazione dedicati al soccorso in ambiente acquatico, da poco conclusi: il corso per Operatore PWC (Personal Watercraft) e quello per Soccorritore Acquatico (Sa).
Al corso Pwc hanno partecipato 14 unità, al corso Sa 20 unità. Il personale proveniva dai comandi toscani e anche dalla direzione regionale dei vigili del fuoco dell’Umbria. Le attività sono state condotte da 10 istruttori di specialità delle due regioni, a testimonianza della collaborazione tra le diverse strutture territoriali del Corpo.
I percorsi formativi hanno alternato momenti teorici e pratici, con l’obiettivo di acquisire e consolidare le competenze necessarie per operare in sicurezza ed efficacia negli scenari di soccorso in acqua. Il corso Pwc era dedicato all’impiego della moto d’acqua nelle operazioni di soccorso e recupero. Il corso Sa ha approfondito le tecniche e le procedure operative proprie del soccorritore acquatico. Ha un rilievo particolare, perché si è svolto per la prima volta al comando di Lucca. Il programma comprendeva una prova pratica in orario notturno nelle acque del lago di Massaciuccoli. I partecipanti si sono così confrontati con uno scenario operativo diverso, caratterizzato da visibilità ridotta.
Le attività si sono svolte presso lo stabilimento balneare dei vigili del fuoco di Camaiore e il distaccamento di Pietrasanta. Hanno preso parte 10 istruttori di specialità acquatiche provenienti dalla Toscana e Umbria. La conclusione dei corsi rappresenta un ulteriore passo nel rafforzamento della capacità di risposta del corpo nazionale dei vigili del fuoco negli interventi di soccorso in ambiente acquatico.