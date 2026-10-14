Soccorso in acqua, due corsi di formazione per vigili del fuoco in Versilia

I percorsi formativi hanno alternato momenti teorici e pratici, con l’obiettivo di acquisire e consolidare le competenze necessarie per operare in sicurezza ed efficacia negli scenari di soccorso in acqua. Il corso Pwc era dedicato all’impiego della moto d’acqua nelle operazioni di soccorso e recupero. Il corso Sa ha approfondito le tecniche e le procedure operative proprie del soccorritore acquatico. Ha un rilievo particolare, perché si è svolto per la prima volta al comando di Lucca. Il programma comprendeva una prova pratica in orario notturno nelle acque del lago di Massaciuccoli. I partecipanti si sono così confrontati con uno scenario operativo diverso, caratterizzato da visibilità ridotta.