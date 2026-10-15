Il lutto|
Cronaca/
Alla Sala del Commiato della Croce Verde l’ultimo saluto ad Alessandro Del Debbio
15 ottobre 2026 | 12:49
L’imprenditore di 41 anni è rimasto vittima di un incidente mortale lo scorso 6 ottobre. Domani i funerali in forma privata
Ultimo saluto alla Sala del Commiato della Croce Verde sulla via Romana per Alessandro Del Debbio, imprenditore di Pieve Santo Stefano di 41 anni rimasto vittima di un incidente stradale lo scorso 6 ottobre.
Dopo il dissequestro della salma, che era all’obitorio dell’ospedale di Cisanello, dove è deceduto due giorni dopo il sinistro, da oggi (15 ottobre) è possibile portare l’ultimo saluto ad Alessandro dalle 17 fino alle 20 e domani (16 ottobre) dalle 7,30 alle 15.
La famiglia rende noto che i funerali si terranno in forma privata.