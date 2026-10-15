Carceri, Lucca prima in Italia per sovraffollamento: 240,5 per cento
Il report di ‘Ottorighe’ sui dati ufficiali colloca l’istituto toscano in cima alla graduatoria nazionale: occupato più del doppio dei posti
Il carcere di Lucca è l’istituto con il tasso di affollamento più alto d’Italia. Lo certifica il report mensile sulle carceri italiane di settembre 2026 pubblicato da Ottorighe, che elabora i dati del dipartimento dell’amministrazione penitenziaria e le schede di trasparenza del ministero della Ggustizia: calcolato sui posti realmente disponibili, a Lucca il valore arriva a 240,5 per cento.
Subito dopo si trovano il carcere milanese di San Vittore con 230 per cento, Foggia con 225,4, Lodi con 216,3, Brescia (Canton Mombello) con 213,7 e Latina con 211,7.
Il dato lucchese si inserisce in un quadro nazionale in peggioramento. Tra agosto e settembre i detenuti sono passati da 65661 a 66063, 402 in più, e il tasso di affollamento effettivo è salito per il terzo mese consecutivo: 142,8 per cento, il valore più alto da quando il report misura questo indicatore. I posti regolamentari sono 51295, ma 5047 non sono utilizzabili, il 9,8 per cento della capienza ufficiale, e i posti realmente disponibili si fermano a 46248. Per questo il tasso ufficiale, calcolato sulla capienza regolamentare, è più basso e si ferma a 128,8 per cento.
Il report introduce anche un’altra misura, il Dis, cioè il numero di detenuti in istituti sovraffollati: indica quante persone vivono in un carcere che ha più presenze dei posti disponibili. A settembre sono 62776, il 95 per cento della popolazione detenuta, distribuiti in 163 istituti su 189. Per la prima volta nella serie il numero di istituti sopra soglia è sceso, da 164 a 163, ma il sovraffollamento pesa di più su chi resta: le persone coinvolte sono 333 in più.
Il report, di 244 pagine, scaricabile sul sito, contiene una scheda per ciascuno dei 189 istituti per adulti, con la serie storica degli ultimi mesi e il quadro del personale.