Carceri, Lucca prima in Italia per sovraffollamento: 240,5 per cento

Il dato lucchese si inserisce in un quadro nazionale in peggioramento. Tra agosto e settembre i detenuti sono passati da 65661 a 66063, 402 in più, e il tasso di affollamento effettivo è salito per il terzo mese consecutivo: 142,8 per cento, il valore più alto da quando il report misura questo indicatore. I posti regolamentari sono 51295, ma 5047 non sono utilizzabili, il 9,8 per cento della capienza ufficiale, e i posti realmente disponibili si fermano a 46248. Per questo il tasso ufficiale, calcolato sulla capienza regolamentare, è più basso e si ferma a 128,8 per cento.