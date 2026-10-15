Chiede l’emersione dal rapporto di lavoro irregolare ma la questura dà parere negativo: decisione da rivalutare

Il diniego era stato fondato su un parere negativo della questura di Lucca basato sulla presenza di generici precedenti di polizia a carico del datore di lavoro . Il Tar ha evidenziato che la motivazione dei provvedimenti prefettizi si era limitata a un generico richiamo al parere negativo della questura con la formula ‘precedenti di polizia ostativi’, senza specificare i fatti, le eventuali sentenze o le disposizioni normative applicabili.

Nel caso di specie, la vicenda penale riguardante il datore di lavoro era sorta successivamente alla presentazione della domanda di emersione ed era consistita in una fase di indagini preliminari, configurandosi come un fatto sopravvenuto che aveva reso impossibile la prosecuzione del rapporto lavorativo. I giudici amministrativi hanno accolto i motivi di ricorso relativi alla violazione di legge e al difetto di istruttoria, sottolineando che l’amministrazione non ha compiuto una verifica individualizzata né ha valutato se la sopravvenuta impossibilità del datore comportasse l’applicazione della disciplina sul permesso di soggiorno per attesa occupazione.