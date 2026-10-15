La decisione|
Chiede l’emersione dal rapporto di lavoro irregolare ma la questura dà parere negativo: decisione da rivalutare
Annullato il provvedimento di diniego dello sportello unico dell’immigrazione: serve una verifica individualizzata
Il Tribunale amministrativo regionale per la Toscana si è pronunciato ieri (14 ottobre) sul ricorso presentato da un cittadino pakistano assistito dall’avvocata Martina Giusti contro il ministero dell’interno e la prefettura di Lucca.
La controversia traeva origine dal provvedimento dello Sportello unico per l’immigrazione di Lucca del 5 maggio 2022, con cui era stata respinta l’istanza di emersione del rapporto di lavoro irregolare presentata dal datore di lavoro nell’agosto 2020 ai sensi dell’articolo 103, comma 1, del decreto-legge n. 34/2020.
Il diniego era stato fondato su un parere negativo della questura di Lucca basato sulla presenza di generici precedenti di polizia a carico del datore di lavoro. Il Tar ha evidenziato che la motivazione dei provvedimenti prefettizi si era limitata a un generico richiamo al parere negativo della questura con la formula ‘precedenti di polizia ostativi’, senza specificare i fatti, le eventuali sentenze o le disposizioni normative applicabili.
È stato ribadito che l’articolo 103, comma 8, del decreto legge 34/2020 individua in modo tassativo le condanne del datore di lavoro che precludono l’emersione, escludendo che la mera pendenza di procedimenti penali o precedenti non compresi in tale catalogo possano integrare automaticamente una causa ostativa.
Nel caso di specie, la vicenda penale riguardante il datore di lavoro era sorta successivamente alla presentazione della domanda di emersione ed era consistita in una fase di indagini preliminari, configurandosi come un fatto sopravvenuto che aveva reso impossibile la prosecuzione del rapporto lavorativo. I giudici amministrativi hanno accolto i motivi di ricorso relativi alla violazione di legge e al difetto di istruttoria, sottolineando che l’amministrazione non ha compiuto una verifica individualizzata né ha valutato se la sopravvenuta impossibilità del datore comportasse l’applicazione della disciplina sul permesso di soggiorno per attesa occupazione.
L’istanza per il riconoscimento diretto del permesso di soggiorno è stata respinta in quanto il giudice non può sostituirsi all’amministrazione nell’esercizio di poteri non ancora esauriti, demandando allo Sportello unico il riesame della posizione.
Il Tar ha quindi accolto parzialmente il ricorso annullando il provvedimento di diniego e compensando le spese di lite, ponendo a carico dello Stato il compenso professionale liquidato in favore dell’avvocata Martina Giusti in quanto ammessa al patrocinio a spese dello Stato.