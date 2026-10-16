Lite in pieno centro fra un’automobilista e un moviere dei cantieri di allestimento dei Comics

È successo nel pomeriggio di oggi (16 ottobre) fra piazza Napoleone e piazza del Giglio quando i movieri hanno interrotto il traffico per il passaggio di alcuni mezzi di carico e scarico. La conducente di un’auto, insofferente allo stop, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe ugualmente passata urtando il mezzo di uno dei lavoratori che era in sella a una bicicletta.