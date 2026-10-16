In città|
Lite in pieno centro fra un’automobilista e un moviere dei cantieri di allestimento dei Comics
La donna è passata lo stesso nonostante lo stop e avrebbe urtato leggermente la bici di un uomo al lavoro: parole grosse ma nessun danno
I lavori di allestimento dei padiglioni per Lucca Comics and Games possono provocare anche qualche tensione.
È successo nel pomeriggio di oggi (16 ottobre) fra piazza Napoleone e piazza del Giglio quando i movieri hanno interrotto il traffico per il passaggio di alcuni mezzi di carico e scarico. La conducente di un’auto, insofferente allo stop, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe ugualmente passata urtando il mezzo di uno dei lavoratori che era in sella a una bicicletta.
Dopo l’urto la tensione si è alzata con parole grosse che sono volate fra le parti. Sul posto sono poi intervenuti gli agenti della polizia locale che, constatato come non ci fossero feriti né danni, hanno stemperato la situazione riportando la calma fra i ‘contendenti’. Ciascuno, poi, è tornato alle sue occupazioni senza conseguenze.