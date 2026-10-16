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Cronaca/
Ore di angoscia per la ricerca di un tredicenne che si era allontanato da casa: trovato, sta bene
16 ottobre 2026 | 19:14
Serata e nottata di preoccupazione a Piegaio di Pescaglia. Mobilitati paesani, carabinieri e vigili del fuoco prima del sospiro di sollievo
Momenti di paura nella serata e nottata di ieri (15 ottobre) a Piegaio di Pescaglia.
Un giovane di 13 anni si è allontanato da casa e ha fatto perdere le proprie tracce. Immediatamente è scattata la ricerca, dopo che i genitori hanno dato l’allarme del mancato rientro dell’adolescente.
La ricerca, che ha visti impegnati i carabinieri della locale stazione, i paesani e i vigili del fuoco, si è conclusa a notte fonda quando il giovanissimo è stato rintracciato, in buone condizioni di salute ed è potuto tornare a casa.
Sospiro di sollievo dai familiari dopo ore di vera angoscia per le sorti del congiunto.