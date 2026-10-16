Scopre uno scarico fognario fra il solaio e il controsoffitto del ristorante e ne chiede la rimozione: il giudice gli dà torto

Scopre uno scarico fognario fra il solaio e il controsoffitto del ristorante e ne chiede la rimozione: il giudice riconosce la servitù per usucapione.

Il giudice Giacomo Lucente, ha emesso la sentenza respingendo integralmente la domanda proposta dall’attrice e accogliendo la domanda riconvenzionale formulata dal convenuto.

La controversia verteva sulla legittimità della presenza di tubazioni di scarico collocate all’interno dell’intercapedine tra il solaio e il controsoffitto di un’unità immobiliare al piano terra, situata in una corte del centro storico di Lucca e adibita ad attività di ristorazione. La comproprietaria dell’immobile aveva convenuto in giudizio il proprietario dell’appartamento sovrastante chiedendo la rimozione delle tubature, ritenute abusive e potenzialmente di intralcio o rischio per l’esercizio dell’attività commerciale.

Il proprietario dell’appartamento al piano superiore ha eccepito, tramite i suoi legali, che le tubazioni erano presenti fin dal 1985 e per questo ha chiesto l’accertamento dell’avvenuto acquisto per usucapione di una servitù di scarico fognario a favore del proprio immobile e a carico della proprietà dell’attrice e dei terzi chiamati in causa.

Il giudice ha ritenuto infondate le eccezioni preliminari sulla nullità dell’atto di citazione e sulla improcedibilità per mancata mediazione obbligatoria sulle domande riconvenzionali. Nel merito, l’istruttoria documentale — fondata in particolare su una diffida stragiudiziale del 1999 e sui successivi riscontri intercorsi tra le parti — ha consentito di accertare che l’esercizio della servitù e la presenza delle tubazioni risalivano a oltre venti anni prima rispetto all’instaurazione del giudizio, in modo pacifico, continuato e ininterrotto.

Il tribunale ha pertanto rigettato la domanda principale e accolto la riconvenzionale, dichiarando l’esistenza di una servitù di scarico fognario per intervenuta usucapione ultraventennale a favore del fondo del convenuto e a carico del fondo di proprietà dell’attrice e dei terzi chiamati in causa.