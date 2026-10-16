Svastiche sul murale per Didala e Chittò: “Un gesto vile che offende la memoria”

“Un gesto vile – dicono dal coordinamento – che offende la memoria di chi ha lottato contro il nazifascismo per la libertà di tutte e tutti, ma che non potrà cancellare i valori della Resistenza. Come coordinamento che si batte per la libertà, l’autodeterminazione dei popoli e contro ogni forma di oppressione, riconosciamo nell’antifascismo un principio irrinunciabile. La memoria della Resistenza ci richiama oggi alla necessità di contrastare ogni forma di razzismo, colonialismo e sopraffazione, a partire dalla nostra solidarietà con il popolo palestinese. Esprimiamo piena solidarietà al Cantiere Sociale Versiliese e a tutta la comunità antifascista di Viareggio. Non saranno le svastiche a fermare chi continua a lottare per un mondo libero dall’odio e dall’oppressione. Ora e sempre Resistenza. Palestina libera”.