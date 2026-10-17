L’esposizione|
Carla Battaglia nuova presidente di Ance Toscana Nord. La ‘prima’ in occasione della mostra del decennale
’Scatti di costruzioni’ è il titolo delle opere esposte a Palazzo Bernardini per celebrare dieci anni di imprese edili con la nuova guida
Inagurazione a palazzo Bernardini per la mostra Scatti di costruzioni: 10 anni di Ance Toscana Nord, in occasione dell’inizio della nuova presidenza di Carla Battaglia, presente all’evento di ieri (16 ottobre) alle 17,30 assieme a Stefano Varia, primo presidente dell’associazione.
Battaglia, eletta all’unanimità ai vertici della sezione all’assemblea dei Costruttori di Lucca Pistoia e Prato, assieme ai vicepresidenti Marco Paladri (Pistoia, Rosi Leopoldo Spa) e Alessandro Faggi (Prato, Faggi costruzioni Srl), con il tesoriere Stefano Francesconi (Centro pavimentazioni Srl), ha inaugurato l’esposizione con un taglio del nastro nell’atrio del palazzo, aprendo al pubblico la visione delle fotografie delle opere edili e dei cantieri realizzati dalle imprese socie di Ance Toscana nord.
“Questa mostra celebra anche a Lucca, dopo le iniziative già realizzate nel corso dell’anno a Pistoia e Prato, il decennale della costituzione di Ance Toscana Nord: ovvero del raggruppamento sovraprovinciale che nacque a gennaio 2016, riunendo in una sola realtà le tre sezioni edili di Lucca, Pistoia e Prato – commenta la neopresidente. – Ance si inserì allora nel percorso di unificazione che stava compiendo la sua associazione di riferimento Confindustria, condividendo le ragioni che hanno portato a mettere a fattor comune esperienze, azioni, politiche associative e di rappresentanza. Dieci anni sono un tempo sufficiente per fare un bilancio, e il periodo 2016-2026 ci ha offerto molte circostanze per misurare la validità di tale scelta e confermarla. Abbiamo attraversato molte criticità ma ci siamo strutturati per affrontarle al meglio, dedicando, tutti insieme, tempo, energie e competenze alla nostra sezione. Se siamo arrivati a oggi, ancora con la voglia di festeggiare, è dovuto anche alla volontà delle imprese di dimostrare l’attaccamento alla loro sezione Ance Toscana Nord; imprese che con entusiasmo hanno oggi accettato di mostrare le proprie opere. Sono quindi lieta di assumere la presidenza dei costruttori di ATN e, con gli amici vicepresidenti Alessandro Faggi e Marco Palandri, ringrazio per la fiducia che oggi ci è stata espressa e che ricambieremo con il nostro impegno!”
Presenti alla cerimonia le maggiori autorità pubbliche e private della provincia, i rappresentanti delle imprese edili Lucca Pistoia e Prato iscritte ad Ance Toscana nord e i vertici di Confindustria Toscana nord.
La mostra è di libero accesso e resterà aperta nell’atrio di palazzo Bernardini fino al 6 novembre nei soli giorni feriali, dalle 8,30 alle 18.