Carla Battaglia nuova presidente di Ance Toscana Nord. La ‘prima’ in occasione della mostra del decennale

“Questa mostra celebra anche a Lucca, dopo le iniziative già realizzate nel corso dell’anno a Pistoia e Prato, il decennale della costituzione di Ance Toscana Nord: ovvero del raggruppamento sovraprovinciale che nacque a gennaio 2016, riunendo in una sola realtà le tre sezioni edili di Lucca, Pistoia e Prato – commenta la neopresidente. – Ance si inserì allora nel percorso di unificazione che stava compiendo la sua associazione di riferimento Confindustria, condividendo le ragioni che hanno portato a mettere a fattor comune esperienze, azioni, politiche associative e di rappresentanza. Dieci anni sono un tempo sufficiente per fare un bilancio, e il periodo 2016-2026 ci ha offerto molte circostanze per misurare la validità di tale scelta e confermarla. Abbiamo attraversato molte criticità ma ci siamo strutturati per affrontarle al meglio, dedicando, tutti insieme, tempo, energie e competenze alla nostra sezione. Se siamo arrivati a oggi, ancora con la voglia di festeggiare, è dovuto anche alla volontà delle imprese di dimostrare l’attaccamento alla loro sezione Ance Toscana Nord; imprese che con entusiasmo hanno oggi accettato di mostrare le proprie opere. Sono quindi lieta di assumere la presidenza dei costruttori di ATN e, con gli amici vicepresidenti Alessandro Faggi e Marco Palandri, ringrazio per la fiducia che oggi ci è stata espressa e che ricambieremo con il nostro impegno!”