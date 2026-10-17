Città in lutto per la morte a 66 anni del direttore generale di Gesam Reti, Fabio Vantaggiato

Il presidente Agnitti: “Sarà ricordato per la grande umanità”. Lascia la moglie Roberta e i due figli Anna e Pietro

Città in lutto per la morte dell’ingegner Fabio Vantaggiato, direttore generale di Gesam Reti, a soli 66 anni.

L’ingegnere si è spento dopo una lunga malattia lasciando l’azienda e i familiari in un profondo dolore. L’azienda lo ricorda come “attento prima di tutto alle persone e fautore dello sviluppo e della crescita della Gesam dal 1995”. Il presidente Agnitti sottolinea come Gesam e la città perdano un grande manager.

Laureatosi a Pisa in ingegneria nucleare e specializzatosi alla Bocconi in business adminstration, era arrivato in Gesam nei primi anni Novanta e dal 1995 ne è stato direttore generale contribuendo in modo sostanziale alla crescita della struttura aziendale. La Gesam, sotto la sua solida guida professionale, nei primi anni Duemila era arrivata ad essere un gruppo costituito da ben cinque diverse società legate non solo alla distribuzione e fornitura del gas ma anche alle rinnovabili e ad altri servizi indispensabili per la crescita del territorio, sempre nel rispetto delle tematiche ambientali, dal risparmio energetico alle fonti rinnovabili.

“La scomparsa di Fabio lascia un vuoto enorme, personalmente perdo prima di tutto un caro amico del quale mi piace ricordare il suo grande amore per la famiglia, per la vita e la sua profonda fede – scrive il presidente Marco Agnitti – ma oltre a ciò l’azienda, la città ed io stesso perdiamo un grande manager. Fabio ha sempre accompagnato l’azienda con rara professionalità, una grande capacità di visione e uno straordinario attaccamento al lavoro. La sua competenza professionale e la sua visione strategica hanno accompagnato l’azienda nella crescita, per oltre trent’anni, rendendola una realtà capace di creare valore per il territorio e la città.”

I dipendenti di Gesam Reti, il cda e tutti i collaboratori che a vario titolo hanno incontrato Fabio nel loro percorso professionale si stringono con affetto sincero alla moglie Roberta e ai figli Anna e Pietro in questo momento di grande dolore.

“Come presidente di Gesam Reti sono sicuro che Fabio Vantaggiato – conclude Agnitti – verrà ricordato per la sua umanità che gli ha consentito di costruire legami con le persone, prima ancora che con i colleghi, e per la grande passione e dedizione dedicate fino all’ultimo al servizio dell’azienda e della città”.

Cordoglio dal sindaco di Lucca, Mario Pardini: “Apprendo con dolore la notizia della scomparsa, avvenuta questa notte, dell’Ingegner Fabio Salvatore Vantaggiato, direttore generale di Gesam Reti Spa. Perdiamo un professionista di alto valore, un uomo che ha dedicato la sua vita e le sue competenze alla nostra comunità. Alla guida di una società fondamentale per la città come Gesam Reti, Vantaggiato ha lavorato con rigore, competenza e spirito di servizio, contribuendo in modo determinante alla gestione ed allo sviluppo della nostra città. Il suo impegno, la sua serietà e la sua disponibilità rimarranno un esempio per tutti noi. A tutta la famiglia di Gesam Reti, società soggetta a direzione e coordinamento di Lucca Holding, va il nostro abbraccio più affettuoso in questo momento così difficile. A nome mio personale, dell’amministrazione comunale e di tutta la città di Lucca, desidero esprimere il più sentito cordoglio e la più sincera vicinanza alla famiglia, agli amici e a tutti i colleghi. Lucca perde oggi una figura di riferimento“.