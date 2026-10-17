Il gruppo Canarbino ricorda Fabio Vantaggiato: “Una visione che ha lasciato il segno in Gesam Gas&Luce”

Il gruppo Canarbino esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Fabio Vantaggiato, ideatore e poi amministratore di Gesam Gas&Luce, figura di riferimento nella storia di Gesam e protagonista della crescita dell’azienda.

Entrato in Gesam nei primi anni Novanta, nel 1995 aveva assunto il ruolo di direttore generale di Gesam Reti. Nel corso della sua carriera ha contribuito allo sviluppo della realtà lucchese, distinguendosi per visione industriale, capacità gestionale e profonda conoscenza del settore energetico.

La sua intuizione ha contribuito alla nascita e allo sviluppo di Gesam Gas&Luce, il ramo commerciale di Gesam, azienda divenuta nel 2019 parte del gruppo Canarbino. La capacità di cogliere in anticipo le tendenze del settore e tradurle in scelte concrete ha rappresentato un elemento distintivo del suo approccio professionale, contribuendo a dare forma all’identità dell’azienda.

“Con Fabio Vantaggiato scompare una figura che ha contribuito in modo significativo alla storia di Gesam e alla costruzione di una realtà che oggi fa parte del nostro gruppo. Il suo percorso testimonia quanto siano importanti la visione industriale e la capacità di interpretare i cambiamenti per dare solidità e prospettiva a un’impresa. A nome del gruppo Canarbino, ci uniamo in un caloroso abbraccio alla moglie Roberta e ai figli Pietro e Anna”, dichiara Ilaria Michelozzi, ad del gruppo Canarbino.

“Fabio aveva una conoscenza profonda del business e sapeva cogliere i trend di mercato prima che diventassero tali. Aveva idee chiare e la concretezza necessaria per trasformarle in decisioni e risultati. Nel lavoro quotidiano questo faceva la differenza: sapeva dare una direzione e affrontare le sfide senza perdere di vista gli obiettivi. È un approccio che, senza dubbio, ha lasciato il segno in Gesam Gas&Luce”, aggiunge Paolo Moreschini, operation manager di Gesam Gas&Luce.

Il gruppo Canarbino si stringe attorno alla famiglia, agli amici e ai colleghi di Fabio Vantaggiato, partecipando con sincera commozione al loro dolore.

Il necrologio