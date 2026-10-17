Il fatto|
Si dà fuoco al termine di una lite: ustionato finisce in ospedale al Versilia poi a Genova
È stato trasportato in rosso alla struttura versiliese dove è stata effettuata la valutazione delle bruciature di secondo e terzo grado
Momenti di panico nel pomeriggio di oggi (17 ottobre) alle 18,30 nel quartiere Traversagna a Pietrasanta dove un 55enne al culmine di una lite e per un episodio probabilmente psichiatrico, per cause al vaglio delle forze dell’ordine, si è dato fuoco.
Fortunatamente i presenti hanno rapidamente estinto le fiamme e per l’uomo sono potuti scattare i soccorsi, che hanno permesso di rendere meno gravi le ustioni. Sul posto è arrivata in tempi rapidi l’auto medica assieme ai vigili del fuoco e alle forze dell’ordine.
È stato trasportato in codice rosso all’ospedale Versilia dove, comunque, è stata effettuata la valutazione dell’eventuale necessità di trasporto in altre strutture dedicate agli ustionati.
L’uomo, questo l’esito. ha riportato ustioni di secondo e terzo grado. È stato trasferito all’ospedale Gaslini di Genova con Pegaso: a bordo anche l’anestesista.