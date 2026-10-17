Studenti in piazza contro i tagli del governo all’istruzione: “Noi la crisi non la paghiamo”

Gli studenti delle scuole superiori lucchesi, provenienti da tutta la provincia, si sono radunati alla stazione per poi raggiungere piazza San Michele dove si è tenuto il comizio finale.

Obiettivo degli studenti in piazza i l governo Meloni, in particolare la premier e il ministro Valditara , l’ipotesi della presenza dell’ esercito per attività di promozione nelle scuole e i tagli all’istruzione come effetto della crisi economica mondiale.

In piazza gli studenti si sono radunati in cerchio, accendendo anche fumogeni, intorno agli striscioni e a una bandiera italiana (anche questo in risposta alla retorica sulla presenza delle bandiere palestinesi nei cortei studenteschi) per spiegare i motivi della protesta e intonare gli slogan fra cui Noi la crisi non la paghiamo.