La mobilitazione|
Studenti in piazza contro i tagli del governo all’istruzione: “Noi la crisi non la paghiamo”
Corteo dalla stazione a piazza San Michele fra striscioni e bandiere. Polemica anche per le attività dell’esercito negl istituti
Corteo di sabato per gli studenti lucchesi contro il decreto scuola del governo Meloni.
Una manifestazione che arriva il giorno dopo quella nelle maggiori città italiane, in un prefestivo per rompere anche una certa retorica che vorrebbe questo tipo di proteste organizzate per avere la ‘settimana corta’.
Gli studenti delle scuole superiori lucchesi, provenienti da tutta la provincia, si sono radunati alla stazione per poi raggiungere piazza San Michele dove si è tenuto il comizio finale.
Obiettivo degli studenti in piazza il governo Meloni, in particolare la premier e il ministro Valditara, l’ipotesi della presenza dell’esercito per attività di promozione nelle scuole e i tagli all’istruzione come effetto della crisi economica mondiale.
In piazza gli studenti si sono radunati in cerchio, accendendo anche fumogeni, intorno agli striscioni e a una bandiera italiana (anche questo in risposta alla retorica sulla presenza delle bandiere palestinesi nei cortei studenteschi) per spiegare i motivi della protesta e intonare gli slogan fra cui Noi la crisi non la paghiamo.