Accuse di approcci sessuali e comportamenti non consoni: ginecologo sospeso dall’Ordine dei medici

La misura cautelare e preventiva risale a inizio mese ed è nata a seguito di un’inchiesta avviata dopo le denunce presentate da diverse donne

Un ginecologo in pensione, ma tuttora attivo nell’ambito della libera professione nella propria struttura privata, è stato temporaneamente sospeso dall’Ordine dei medici di Lucca.

La misura cautelare risale all’inizio di ottobre ed è nata a seguito di un’inchiesta avviata dopo le denunce presentate da diverse donne seguite dal professionista.

Al centro delle indagini vi sono presunti comportamenti e approcci ritenuti non consoni, che si sarebbero verificati nel corso dell’esecuzione di visite ed esami specialistici. A seguito delle segnalazioni giunte all’attenzione delle autorità e della magistratura, i vertici dell’Ordine professionale hanno aperto una procedura disciplinare.

Dopo aver ascoltato la versione del medico e valutato gli elementi finora raccolti, il collegio di disciplina ha disposto lo stop dall’esercizio dell’attività per alcuni mesi. Il provvedimento ha una natura strettamente preventiva, in attesa che la giustizia faccia piena luce sulla vicenda.