Costretta a lasciare l’appartamento per le esalazioni dalle fogne: risarcita la proprietaria dell’immobile 

Condannati a oltre 31mila euro fra danni e perizie il condominio e due residenti: la colonna di scarico era vetusta e lesionata

Costretta a lasciare l’appartamento per le esalazioni dalle fogne non correttamente manutenute: risarcita la proprietaria dell’immobile.

Il tribunale di Lucca, giudice Anna Martelli, ha definito una controversia in materia di responsabilità civile e danni immobiliari promossa dalla proprietaria di un appartamento situato in una corte di Lucca.

La donna aveva acquistato un immobile al primo piano nel 2017 lamentando, a partire dal mese di settembre dello stesso anno e in modo aggravato dal 2019, gravi esalazioni fognarie nella camera da letto che avevano reso l’abitazione inabitabile, costringendola a trasferirsi altrove.

Nel corso del giudizio di Accertamento tecnico preventivo, il consulente tecnico d’ufficio ha individuato la causa dei miasmi nella vetustà e nella presenza di microlesioni nella prima diramazione della colonna di scarico verticale dei reflui, sprovvista di sfiato sul tetto.

Il tribunale ha innanzitutto dichiarato il difetto di legittimazione passiva di un’altra condomina e dell’amministratore del condominio in proprio ritenendo che la custodia dei beni condominiali faccia capo all’ente di gestione e che non fossero ravvisabili profili di colpa o inadempimento personale. Sono state inoltre rigettate le domande nei confronti di altri due residenti, le cui condotte sono risultate estranee alla diramazione danneggiata.

Il tribunale ha invece riconosciuto la responsabilità ex articolo 2051 del codice civile del condominio parziale, quali custodi del bene comune, e dei singoli utilizzatori della specifica diramazione della condotta, due donne, condannandoli in solido al risarcimento dei danni.

Il risarcimento complessivo è stato liquidato in oltre 31600 euro comprensivo delle spese documentate per la fase antecedente e l’Atp pari a oltre 17 mila euro, del danno non patrimoniale da disagio abitativo liquidato in via equitativa in 13500 euro, parametrato sul valore locativo ridotto per il periodo di privazione da luglio 2019 a luglio 2022, e di oltre 1110 euro euro per il risanamento della parete della camera da letto.

La domanda di risarcimento del danno biologico è stata invece respinta per carenza di prova rigorosa. Nei rapporti interni tra i corresponsabili, la responsabilità è stata ripartita in quote uguali pari a un terzo ciascuno. Le domande di condanna per lite temeraria, avanzate dai convenuti, ovviamente, sono state respinte.