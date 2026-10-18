Il cordoglio|
Dallo Juve Club Capannori alla rosticceria Marfisa, Capannori piange Giuseppe Del Fiorentino
Il ricordo del sindaco, Giordano Del Chiaro: “Una di quelle persone che ha fatto delle proprie passioni un servizio per la comunità”
Lutto a Capannori per la morte di Giuseppe Del Fiorentino.
Il ricordo è del sindaco Giordano Del Chiaro: “Apprendo con profonda tristezza – dice – della scomparsa di Giuseppe Del Fiorentino, nostro concittadino molto conosciuto, sia per lo Juventus Club di Capannori, sia per la rosticceria Marfisa. Giuseppe è una di quelle persone che ha fatto delle proprie passioni un servizio per la comunità. Lo Juventus Club non è soltanto un posto per i tifosi della Juve, è un modo di fare comunità, è uno spazio di condivisione di valori e promozione degli stessi legati allo sport, che ha un significato profondo per Capannori e per l’intera nostra comunità. Ne esprime l’identità, ne conserva la memoria”.
“Beppe aveva sempre un consiglio, un gesto, un qualcosa da dire che non era scontato e che aiutava a riflettere – dice Del Chiaro – Sempre presente quando c’era bisogno, sempre a disposizione per Capannori. Un modo di vivere la relazione con le istituzioni da prendere ad esempio ancora oggi, dove dilaga la corsa a squalificare qualcosa soltanto perché non si è in primo piano come si vorrebbe. Un esempio di capannoresità punto di riferimento per tanti, un esempio di umanità da conservare e portare avanti nei tanti progetti e azioni che, ogni giorno, mettiamo in campo per la nostra comunità. Grazie Beppe, mi mancherà farti quella telefonata che mi piaceva farti. Grazie di tutto, di cuore”.