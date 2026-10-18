Dallo Juve Club Capannori alla rosticceria Marfisa, Capannori piange Giuseppe Del Fiorentino

Il ricordo è del sindaco Giordano Del Chiaro: “Apprendo con profonda tristezza – dice – della scomparsa di Giuseppe Del Fiorentino, nostro concittadino molto conosciuto, sia per lo Juventus Club di Capannori, sia per la rosticceria Marfisa. Giuseppe è una di quelle persone che ha fatto delle proprie passioni un servizio per la comunità. Lo Juventus Club non è soltanto un posto per i tifosi della Juve, è un modo di fare comunità, è uno spazio di condivisione di valori e promozione degli stessi legati allo sport, che ha un significato profondo per Capannori e per l’intera nostra comunità. Ne esprime l’identità, ne conserva la memoria”.