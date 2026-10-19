Allarme bomba inviato all’istituto comprensivo dell’Oltreserchio: evacuate 11 scuole e quasi 1000 persone

Allarme bomba per undici plessi dell’Oltreserchio, di Nave, Montuolo e Fagnano a seguito di una mail anonima arrivata alla dirigenza scolastica dell’istituto comprensivo Lucca 7.

Nella mail, non è ancora chiaro se scritta in italiano o in lingua straniera, si annunciava la presenza di una bomba in un edificio. Ma i plessi del comprensivo sono 11 e questo ha resto necessaria una massiccia mobilitazione.

Dopo l’annuncio, arrivato al termine della mattinata, è partito il sistema della maxi emergenza della protezione civile che ha provveduto a evacuare tutti i plessi del comprensivo, in totale 11, con i comprensibili disagi per le famiglie interessate. Impegnati uomini e donne della prefettura, dei vigili del fuoco, della polizia municipale e della polizia di Stato, oltre al personale scolastico, ovviamente in prima linea a partire dalla dirigente Monacci.

Sul posto l’assessora comunale Simona Testaferrata, oltre ai rappresentanti delle forze dell’ordine.

L’episodio si inserisce in una serie di allarmi bomba arrivati agli istituti scolastici e alle scuole a livello nazionale. Solo stamattina 600 bambini sono stati evacuati per un identico episodio ad Arezzo, decine di altri si sono verificati in tutta Italia. Si tratta, quindi, di un falso allarme, che comunque ha costretto ad attivare tutte le procedure del caso e i relativi controlli. Sulle eventuali responsabilità del gesto è impegnata la polizia.

Il comprensivo Lucca 7, guidato dalla dirigente scolastica Teresa Monacci, comprende la scuola secondaria Custer De’ Nobili di Santa Maria a Colle, le primarie di Nozzano Castello, Nave, Montuolo, Sant’Alessio e Santa Maria a Colle e le scuole dell’infanzia di Sant’Alessio, Nozzano, Balbano, Nave e Fagnano. Tutto si è svolto in ordine e in maniera veloce ed efficace senza criticità, sia da parte della dirigenza scolastica, sia delle scuole, sia dei genitori che hanno provveduto a prelevare i bambini usciti anticipatamente. Si è trattata, insomma, di una sorta di maxiesercitazione, cui peraltro i diversi plessi sono ampiamente preparati secondo le procedure che frequentemente vengono ricordate e provate. In totale l’evacuazione ha riguardato un totale di 800 studenti, 100 insegnanti e il personale scolastico. Una cifra molto vicina al migliaio di persone.

Questo il messaggio inviato dalla dirigenza scolastica alle diverse scuole laddove erano ancora presenti alunni nei plessi al momento dell’allarme, intorno alle 14,30: “Gentilissimi, si dispone evacuazione immediata per controllo a tutti gli edifici dell’istituto. La programmazione didattica dei docenti scuola primaria non si effettuerà oggi. I genitori saranno contattati dai docenti affinché possano venire a ritirare i propri figli. Munirsi di numeri di telefono e deleghe al ritiro prima di uscire”.

La scuola evacuata di San Macario in Piano

Solo a San Macario in Piano, alla primaria, sono stati evacuati 98 alunni, mentre alla vicina scuola media i ragazzi erano già usciti perché la campanella suona alle 14.