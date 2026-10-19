Ammonito dal questore per presunte vessazioni alla coetanea: il Tar annulla tutto

Il ricorso è stato invece accolto nel merito per quanto concerne l’impugnazione del provvedimento di ammonimento e del diniego di riesame, con conseguente loro annullamento . Il tribunale ha ribadito, richiamando la giurisprudenza europea e interna, che il potere di ammonimento — pur caratterizzato da celerità — non può prescindere da un’istruttoria autonoma e proattiva, né esimere l’amministrazione dall’esaminare “in modo serio e approfondito gli elementi e le controdeduzioni offerti dagli interessati nel corso del procedimento”.

La vicenda trae origine dal mese di novembre del 2023, in seguito al mancato ricambio di un interesse sentimentale di una ragazza da parte di un giovane in Versilia. Da quel momento, il minore avrebbe posto in essere una serie di comportamenti persecutori e assillanti nei confronti di una giovane coetanea. Tali condotte moleste, inserite anche nell’ambito di un procedimento penale alla Procura della Repubblica per i minorenni, si sarebbero concretizzate, secondo la denuncia, in vari atti vandalici ai danni della minicar in uso alla vittima – tra cui il lancio di petardi sulle ruote, il lancio di uova sul parabrezza e sulle fiancate e l’imbrattamento della carrozzeria con del cioccolato – oltre che nell’invio di messaggi offensivi e nella pubblicazione sui profili social di contenuti caratterizzati da crudele sarcasmo, rivolti anche alla memoria del padre della vittima, deceduto a causa di una grave malattia nel 2021. Le azioni reiterate avrebbero generato nella minore uno stato di ansia e di paura tale da costringerla a modificare le proprie abitudini di vita. Nel contesto della vicenda vengono inoltre menzionati i vari interventi esplorati senza successo da soggetti terzi, tra cui il parroco, l’assistente sociale e il locale commissariato di Pubblica Sicurezza, che aveva tentato una conciliazione tra i minori e le rispettive madri. Tale tentativo era risultato solo apparentemente riuscito, poiché il padre della vittima non aveva poi accettato una soluzione pacifica e aveva presentato querela in questura a Lucca nei confronti del minore. La giovane ha continuato così a trovarsi in una condizione di timore che le avrebbe impedito di uscire liberamente con gli amici.