Falsi sms dell’Aci sulle multe: ecco la nuova truffa che promette lo sconto sul verbale

Una nuova campagna di smishing , cioè di truffa via sms, è stata rilevata anche in provincia di Lucca. A lanciare l’allarme è l’Aci locale.

I malviventi sfruttano il nome, i loghi e la grafica dell’Automobile club d’Italia per sottrarre ai cittadini dati personali e credenziali bancarie. A darne notizia è il centro nazionale anticrimine informatico per la protezione delle infrastrutture critiche, che ha ricostruito il meccanismo della frode.