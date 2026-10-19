L'allarme|
Falsi sms dell’Aci sulle multe: ecco la nuova truffa che promette lo sconto sul verbale
Il messaggio invita a cliccare su un link per pagare circa 150 euro, ma porta a un sito falso che ruba dati personali e della carta
Una nuova campagna di smishing, cioè di truffa via sms, è stata rilevata anche in provincia di Lucca. A lanciare l’allarme è l’Aci locale.
I malviventi sfruttano il nome, i loghi e la grafica dell’Automobile club d’Italia per sottrarre ai cittadini dati personali e credenziali bancarie. A darne notizia è il centro nazionale anticrimine informatico per la protezione delle infrastrutture critiche, che ha ricostruito il meccanismo della frode.
Tutto parte da un messaggio che arriva sul telefono e comunica una presunta violazione del codice della strada. Il testo invita a cliccare su un link per consultare il verbale e usufruire di un presunto pagamento in misura ridotta, pari a circa 150 euro. Il collegamento porta a un sito fraudolento, che imita l’aspetto di una piattaforma ufficiale. Qui vengono chiesti prima i dati personali e del veicolo, cioè nome, cognome e targa, poi quelli della carta di pagamento.
L’Aci ribadisce la propria totale estraneità a questi messaggi e ricorda di non inviare mai sms con link diretti per pagare sanzioni o verbali.
Chi riceve il messaggio non deve cliccare sul link, non deve inserire in nessun caso dati personali o numeri di carte di credito o di debito e deve cancellare subito l’sms. In caso di dubbi su verbali o pagamenti relativi al proprio veicolo, ci si può rivolgere solo ai canali ufficiali dell’ente o alle sedi Aci presenti sul territorio.