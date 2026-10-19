La procedura|
Ginecologo indagato, l’Ordine dei medici deve ancora recepire e confermare il provvedimento dell’autorità giudiziaria
La competenza è del consiglio direttivo, poi ci sarà l’eventuale convocazione della Commissione disciplinare interna
Sospensione cautelare di un ginecologo per accuse nei suoi confronti da alcune pazienti, l’Ordine dei medici di Lucca precisa le procedure interne.
“Viste le recenti notizie riportate sui media – dice la nota – l’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Lucca, desidera precisare che, in ogni caso di provvedimento cautelare restrittivo disposto dall’autorità giudiziaria nei confronti di qualsiasi medico, il consiglio direttivo dell’Ordine, a norma dell’articolo 43 del Dpf 221/1950, è tenuto a recepire e confermare il provvedimento emesso in attesa della eventuale convocazione della Commissione disciplinare interna“.